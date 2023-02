Rucco: Piazza Matteotti, via il parcheggio e avanti con l’ex Macello

“Piazza Matteotti diventerà finalmente davvero una piazza aperta con il parcheggio all’ex Macello ed elimineremo un buco nero nel centro della città”. Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra e del civismo interviene con una delle proposte chiave per i prossimi 5 anni a Vicenza.

L’ex Macello vicino a piazza Matteotti rappresenta una delle eredità del passato che hanno impedito a Vicenza di diventare sempre più attrattiva e vivibile per i cittadini. “Noi vicentini”, afferma il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra e del civismo alle elezioni di maggio prossimo, “siamo cresciuti guardando quel posto come se fosse una macchia in pieno centro della città, un buco nero nella luce della nostra bella Vicenza. Per anni e anni purtroppo – e in particolare nei dieci lunghi anni del PD terminati per volontà dei vicentini 5 anni fa – su quel buco nero nulla di davvero concreto è stato fatto. Parole, parole, parole, ma fatti 0. Magari appigliandosi a presunte ragioni burocratiche, ma in realtà per la consueta inerzia di quelle due amministrazioni PD che preferivano non fare niente piuttosto che scontentare qualcuno. E a pagarla era la nostra città, la sua attrattività e la qualità della vita per i vicentini, che hanno continuato ad osservare un luogo che poteva essere una risorsa e diventava degrado a due passi dal centro. In questi anni noi abbiamo smosso questa palude e abbiamo già fatto il primo passo avanti con il cambio di destinazione d’uso che rappresenta l’atto amministrativo più concreto possibile. L’ex Macello diventerà un grande parcheggio pubblico che renderà più comoda, più funzionale, più sostenibile e più attrattiva Vicenza. E renderà davvero piazza Matteotti una spettacolare piazza aperta, un nuovo spazio di socializzazione e di bellezza della città. Sappiamo bene che servirà approfondire il dialogo con la Sovrintendenza ma siamo determinatissimi con un progetto che abbiamo già in mano a rispettare prima di tutto il rilancio della città e l’interesse dei vicentini e poi comunque anche le esigenze di chi per lo Stato protegge i patrimoni culturali. Tempo 30 mesi e anche quello spazio della nostra città verrà restituito ai suoi proprietari, i vicentini.”

Anche su questo progetto sono state verificate le opinioni dei cittadini dalla ricerca di SWG per la Lega. Più di 8 vicentini su 10 si sono detti favorevoli, con una prevalenza nel centro, intorno al 90%, ma comunque un sostegno diffuso intorno al 70% nelle altre aree della città. E con un favore altrettanto maggioritario anche rispetto agli elettorati vicentini.