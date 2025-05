Vicenza – A che punto siamo con l’ex Macello? Sopralluogo e foto

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Procedono spediti i lavori per la messa in sicurezza dell’ex Macello. L’intervento prelude al completo recupero dello storico manufatto tra viale Giuriolo e piazza Matteotti.

Stamane il sindaco Giacomo Possamai ha effettuato un sopralluogo con l’assessore Cristiano Spiller.

«Era da decenni che Vicenza attendeva la riqualificazione dell’ex Macello. – ha detto il sindaco Giacomo Possamai – In questa settimana davvero speciale abbiamo potuto annunciare che tanti buchi neri stanno per rivedere la luce. Questo, che tra tutti ne è il simbolo, rinascerà con funzioni importanti: alloggi universitari, una piazzetta e un parcheggio che ci consentirà di liberare dalle auto piazza Matteotti. La messa in sicurezza ormai ultimata è già un primo importante risultato che dopo decenni di incuria ci mette al riparo dal rischio di crolli anche lungo viale Giuriolo. Adesso attendiamo il deposito del progetto di riqualificazione che darà nuova vita a questo storico spazio».

Le fasi del cantiere sono state illustrate dal progettista Alberto Stocco.

Come da progetto, in questi mesi si è intervenuti per step successivi che hanno previsto in primo luogo l’eliminazione della fitta vegetazione che in alcuni punti si era insinuata nelle strutture, rendendo estremamente delicata l’operazione di rimozione.

In secondo luogo sono state rimosse tutte le strutture pericolanti, tra cui travi in legno del tetto e alcuni tratti di muratura.

Da ultimo sono state inserite le strutture di rinforzo costituite da elementi in acciaio e legno che garantiscono la stabilità dei corpi di fabbrica.

In questo ultimo periodo si sta lavorando per ultimare la sistemazione del fronte verso piazza Matteotti, dove vige il vincolo diretto della Soprintendenza.

La facciata ha subito un’azione di spinta dalle strutture, in parte crollate, delle celle frigorifere. In corso d’opera si sono resi necessari un’analisi di deformazione del prospetto vincolato e la redazione di un progetto di intervento, condiviso e approvato dalla Soprintendenza.

È in fase di esecuzione un accurato intervento di smontaggio delle parti pericolanti, tra cui elementi lapidei di pregio, e la relativa catalogazione per un successivo rimontaggio.

Entro giugno di quest’anno l’intervento di messa in sicurezza dovrebbe essere concluso.

La messa in sicurezza dell’edificio costituisce il preludio al progetto di riqualificazione promosso e finanziato dalla Fondazione Pielle24 che prevede il ridisegno degli spazi aperti, con la creazione di una nuova piazzetta, insieme all’insediamento di uno studentato universitario e all’utilizzo di una parte del piano terra per ospitare il parcheggio ora situato in piazza Matteotti.