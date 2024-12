Al via il cantiere per la messa in sicurezza dell’ex Macello

Iniziano i lavori di messa in sicurezza dell’ex Macello. L’intervento prelude al progetto di riqualificazione promosso e finanziato dalla Fondazione Pielle24 che prevede il ridisegno degli spazi aperti, con la creazione di una nuova piazzetta, l’insediamento di uno studentato universitario e l’utilizzo di una parte del piano terra per ospitare il parcheggio ora situato in Piazza Matteotti.«Grazie al progetto di riqualificazione della Fondazione Pielle 24 – le parole del sindaco di Vicenza Giacomo Possamai in sopralluogo in cantiere con l’assessore Cristiano Spiller accompagnati dal progettista Alberto Stocco- dopo decenni di attesa oggi diamo il via ai lavori di recupero dell’ex Macello, uno dei “buchi neri” storici di questa città. Questo primo step consiste nella messa in sicurezza dello stabile, che permetterà di effettuare le opportune indagini interne in un’area attualmente in pericolo di crollo e quindi inaccessibile, necessarie per perfezionare il progetto di riqualificazione che restituirà ai cittadini di Vicenza uno spazio situato in pieno centro e rimasto per troppo tempo inutilizzato. E proprio oggi la giunta ha dato il via libera all’adozione della variante urbanistica con la quale il consiglio comunale destinerà questo spazio a uno studentato universitario e, al piano terra, al parcheggio che ci consentirà di liberare dalle auto piazza Matteotti».I lavori di questa prima fase consisteranno nell’installazione di una struttura in legno e acciaio che metterà in sicurezza l’ex Macello. in attesa della sua nuova vita.Per consentire l’esecuzione dell’intervento della durata di 5 mesi, sono state previste alcune modifiche temporanee alla viabilità.

In viale Giuriolo, all’altezza dello stabile interessato dai lavori, è previsto un restringimento temporaneo della sede stradale e l’interruzione temporanea del percorso ciclopedonale. Sarà sempre garantito il transito veicolare, ciclabile – salvo alcuni brevi tratti da fare con bici a mano – e pedonale: in quest’ultimo caso, attraverso la realizzazione di due attraversamenti pedonali temporanei – uno prima e uno dopo l’area di cantiere – e un percorso pedonale nel tratto dalla passerella sul Bacchiglione. L’isola ecologica viene spostata di qualche metro.

Un restringimento temporaneo della sede stradale è previsto anche in viale dello Stadio, fronte via Schio, per la realizzazione temporanea del capolinea dei bus del trasporto pubblico locale, spostato da viale Giuriolo, dove invece le fermate dei bus restano confermate.