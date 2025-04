Avviato il procedimento di gara per i lavori di ristrutturazione e ampliamento della Casa di Riposo di Asiago

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO – CLICCA QUI

La Casa di Riposo di Asiago ha ufficialmente aperto la gara per i lavori di ristrutturazione e ampliamento dando il via a un intervento di grande rilevanza per la qualità dei servizi offerti ai residenti e per l’intera comunità dell’Altopiano. L’appalto, del valore complessivo di 2.000.000,00 euro, verrà esperito tramite la Stazione Unica Appaltante dell’Unione Montana del Bassanese. L’opera sarà finanziata per il 44% dalla Casa di Riposo grazie al Fondo di Rotazione della Regione del Veneto di 884.000 euro, mentre il restante 56%, pari a 1.116.000 euro, è stato stanziato dal Comune di Asiago. La gara, gestita tramite la piattaforma digitale della centrale di committenza, è attiva da oggi fino al 14 Aprile. I lavori dovrebbero concludersi in circa 10 mesi dall’avvio del cantiere.

Il progetto di ristrutturazione e ampliamento, che ha ricevuto il sostegno del Comune di Asiago e dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza tramite la sottoscrizione di un protocollo d’intesa, è il risultato del Concorso di Idee lanciato dall’IPAB a marzo del 2023. A vincere la gara il team di progettisti trevigiani Galeotti/Rizzato Architetti, coordinati da d-recta srl per la progettazione architettonica, con la collaborazione di Dabster Engineering per la progettazione impianti, Sogen per la progettazione strutture e il geologo Filippo Torresan.

Il progetto esecutivo del 1 stralcio, consegnato lo scorso gennaio, prevede quindi la riqualificazione del complesso ottocentesco dell’ex caserma e un ampliamento della struttura in Viale dei Patrioti, che manterrà un forte rispetto per il contesto architettonico e naturale circostante. Il restauro, che si caratterizzerà per il suo tratto pulito, coinvolgerà innanzitutto il terzo piano dell’ala est, dove sorgeranno nuove stanze per gli ospiti. In ultimo, non mancheranno un adeguamento dell’impianto del sistema antincendio e un nuovo ascensore.

“Si tratta di una decisione molto importante, quella di investire nel miglioramento degli spazi in cui vivono i nostri anziani, è una questione di rispetto verso le persone che hanno dato tanto alla nostra Comunità. Vogliamo che questo intervento possa portare all’accrescimento della qualità degli ambienti in cui essi vivono fornendo, al contempo, la possibilità ad altri anziani di poter ottenere ospitalità nella nostra struttura tenuto conto che nel sottotetto realizzeremo circa 12 nuovi alloggi per non autosufficienti. A fianco a questi investimenti ne stiamo programmando altri per migliorare l’estetica e gli spazi esterni all’edificio con la realizzazione di un giardino e di una nuova area a parcheggio. Siamo molto soddisfatti di questo traguardo perché va nella direzione di un tangibile accrescimento della qualità di vita dei nostri cittadini, presupposto su cui avevamo impostato le linee programmatiche del nuovo mandato che ha portato al rinnovo della nostra amministrazione.” Le parole di Roberto Rigoni Stern, sindaco del Comune di Asiago.

Emanuele Cunico, presidente dell’IPAB, commenta: “Con questo ampliamento la Casa di Riposo diventerà sempre più un punto di riferimento per l’Altopiano. In un momento storico di carenza di spazi, potremo allargare l’assistenza e offrire un servizio ancora più efficiente e all’avanguardia; inoltre, questi lavori vanno nel verso dell’innovazione, della modernità e, soprattutto, dell’apertura alla collettività. Confidiamo che questo sia solo l’inizio di un percorso di crescita per il nostro Centro, che sarà sempre più un modello virtuoso nel nostro territorio. Infine, ci tengo a sottolineare, a nome mio e dei presidenti che mi hanno preceduto, che questo risultato è stato raggiunto grazie alla caparbietà, alle capacità e alle competenze della Direttrice, Tania Santi, che ringraziamo e salutiamo con dispiacere”.

Tania Santi, Segretario Direttore dell’IPAB, dichiara: “Oggi finalmente con la pubblicazione del bando si concretizza la ristrutturazione dell’Istituto, un’iniziativa importante e strategica frutto di molti mesi di lavoro e che migliorerà la qualità della vita non solo dei nostri residenti, ma che restituirà alla comunità un luogo centrale, dove la compenetrazione di spazi privati e pubblici offrirà nuove opportunità di condivisione e crescita. Sono davvero orgogliosa di salutare la struttura dell’Altopiano con questo traguardo. Desidero ringraziare il Comune di Asiago, i progettisti e tutte le parti coinvolte per il grande impegno profuso in questo progetto, che contribuirà a rafforzare ulteriormente il ruolo della Casa di Riposo nella città e nel territorio. Ringrazio anche tutto il personale del Centro che in questi anni mi ha supportato con passione e dedizione al lavoro.”