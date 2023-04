Rucco: “A fianco della dottoressa minacciata, al lavoro con il Governo per inasprire le pene agli aggressori della Sanità”

“Siamo stati, siamo e saremo sempre al fianco dei medici e di tutti gli eroi della nostra sanità. Solidarietà alla dottoressa minacciata vergognosamente. Con il Governo, con Silvio Giovine e con la nostra amministrazione siamo al lavoro anche per lei”. Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, interviene sul grave episodio di minaccia alla dottoressa con ambulatorio a San Pio X.

“Siamo stati, siamo e saremo sempre al fianco dei medici e di tutti gli eroi della nostra sanità. Esprimo tutta la mia solidarietà alla dottoressa di San Pio X minacciata vergognosamente con un bossolo nella cassetta della posta. A lei dico di tenere duro e di non abbandonare. Perché ci stiamo tutti dando da fare per aiutare il personale della sanità aggredito o minacciato. Con il Governo, con Silvio Giovine e con la nostra amministrazione siamo al lavoro anche per la dottoressa e per i suoi colleghi.” Il Sindaco Francesco Rucco, candidato del centrodestra civico per il 2023/2028, a margine della conferenza stampa di Fratelli D’Italia, interviene sull’episodio di minaccia alla dottoressa con ambulatorio a San Pio X. “Poche settimane fa, dopo le aggressioni al Pronto Soccorso, avevamo parlato proprio con Silvio Giovine, che ha presentato in Parlamento un’interrogazione da lui presentata per un intervento del Ministro Nordio sulle pene per le aggressioni reiterate a medici e personale sanitario. Il Governo ha poco dopo fatto un Decreto che va proprio in questa direzione. E oggi, di nuovo confrontandomi con l’On. Giovine, abbiamo deciso che rafforzeremo ancora di più il lavoro di squadra tra Comune, Regione e Governo per essere al fianco del personale sanitario sia sul piano dell’organizzazione che della sicurezza. Lo abbiamo imparato dalla pandemia che nessuna istituzione può più chiamarsi fuori da una responsabilità operativa per aiutare i cittadini a essere curati e il personale sanitario a lavorare bene e serenamente.”