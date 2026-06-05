Park Cricoli, Benigno (FdI) attacca il Comune: «Serve lo sgombero immediato dei nomadi, basta provvedimenti inutili»

La decisione del Comune di eliminare gli abbonamenti continuativi per gli autocaravan nell’area di sosta di Park Cricoli non risolve il problema della presenza stabile dei nomadi. Ne è convinto il presidente cittadino di Fratelli d’Italia, Alessandro Benigno, che critica duramente il provvedimento adottato dalla giunta Possamai definendolo inefficace e dagli esiti incerti.

«Al parcheggio Cricoli non è cambiato nulla. Viene quindi da chiedersi se il sindaco Possamai e l’assessore Spiller pensassero davvero che bastasse vietare gli abbonamenti continuativi agli autocaravan per risolvere una situazione che si trascina da troppo tempo. Davvero immaginavano che i nomadi stabilmente presenti nell’area avrebbero lasciato il parcheggio da un giorno all’altro?», afferma Benigno.

Secondo l’esponente di Fratelli d’Italia, il provvedimento non colpisce chi occupa stabilmente l’area ma finisce per penalizzare lavoratori, cittadini e utenti che utilizzano il parcheggio per raggiungere il posto di lavoro, l’ospedale o il centro storico tramite il trasporto pubblico. «Continua invece a penalizzare lavoratori, cittadini e utenti che ogni giorno utilizzano quel parcheggio, trasformato in una sorta di campo rom abusivo».

Per Benigno l’amministrazione avrebbe scelto «una misura dagli esiti aleatori» invece di affrontare concretamente la questione. «Ancora una volta assistiamo a un annuncio che non produce risultati. Chi crea il problema resta dov’è, mentre chi rispetta le regole viene penalizzato. È il classico caso in cui, oltre al danno, arriva anche la beffa. Si limitano le possibilità di utilizzo di un parcheggio strategico per i turisti camperisti e per i normali cittadini senza che la situazione sul posto cambi minimamente».

Il presidente cittadino di FdI ironizza poi sull’efficacia delle sanzioni previste: «Mi chiedo davvero chi possa pensare che il problema si risolva con una multa per un abbonamento scaduto. Non me lo vedo un nomade che, con la diligenza del buon padre di famiglia, se ne va da quel luogo per recarsi all’ufficio postale a pagare la sanzione comminatagli dalla Polizia Locale. È evidente che si tratta di un provvedimento che non incide minimamente sulla situazione reale e che, proprio per questo, rischia di rimanere una misura dagli esiti del tutto aleatori».

Benigno richiama quindi il Comune alle proprie responsabilità. «L’amministrazione deve smettere di raccontare che il problema è stato affrontato quando tutti possono constatare il contrario. I vicentini non meritano di essere presi in giro. L’area di Park Cricoli continua a presentare le stesse criticità che incidono sul decoro, sulla sicurezza e sulla fruibilità del parcheggio».

Nel suo intervento richiama anche l’attenzione sulla presenza di minori nell’area. «Non può essere ignorata la presenza di minori che vivono in condizioni che meritano attenzione da parte dei servizi preposti. Anche sotto questo profilo servono risposte serie e non provvedimenti di facciata».

Da qui la richiesta finale di un cambio di passo. «Servono meno annunci e più decisioni. Il Comune, coinvolgendo le autorità competenti, deve assumersi fino in fondo le proprie responsabilità e procedere con le azioni necessarie, ovvero con lo sgombero immediato dei nomadi, per ripristinare ordine e legalità nell’area. Governare significa risolvere i problemi, non limitarsi a fingere di affrontarli».