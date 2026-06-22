Terremoto politico nel Regno Unito: Keir Starmer si dimette da primo ministro

Keir Starmer lascia Downing Street. A soli due anni dalla storica vittoria elettorale che aveva riportato il Partito Laburista al governo, il primo ministro britannico ha annunciato le proprie dimissioni sia dalla guida del Paese sia dalla leadership del partito.

L’annuncio è arrivato oggi davanti al numero 10 di Downing Street, dove Starmer, affiancato dalla moglie Victoria, ha spiegato di aver preso atto del fatto che il suo partito non lo considera più la persona più adatta a guidare il Labour alle prossime elezioni generali.

«Ho ascoltato la risposta e la accetto con serenità», ha dichiarato il premier uscente, sottolineando come ogni decisione presa durante il suo mandato sia stata guidata dall’obiettivo di mettere «al primo posto il Paese che amo».

Nel suo discorso di addio, Starmer ha ricordato come l’ingresso a Downing Street nel luglio 2024 abbia rappresentato «il momento più orgoglioso» della sua vita. Ha inoltre rivendicato il lavoro svolto per rilanciare un Partito Laburista che ha definito «in bancarotta politica, finanziaria e morale», sostenendo di averne ripristinato la credibilità, combattendo l’antisemitismo e rafforzando la fiducia nell’economia, nella difesa e nella sicurezza nazionale.

Il leader laburista ha già informato il re Carlo III della sua decisione durante una telefonata avvenuta in mattinata. Ha inoltre chiesto al Comitato Esecutivo Nazionale del Labour di avviare il processo per la successione, con apertura delle candidature il 9 luglio e conclusione entro la pausa estiva. L’obiettivo è avere un nuovo leader e un nuovo primo ministro prima della ripresa dei lavori parlamentari a settembre.

Fino ad allora Starmer resterà in carica per garantire una transizione ordinata, promettendo piena collaborazione e sostegno al proprio successore.

Particolarmente toccante il finale del suo intervento. Visibilmente commosso, il premier ha affermato che, una volta lasciato «l’incarico più importante del Paese», si dedicherà a quello che considera «il lavoro più importante»: essere il miglior marito possibile per la moglie Victoria e il miglior padre per i suoi figli. Al termine del discorso ha abbracciato la moglie prima di rientrare nella residenza di Downing Street.

Le dimissioni di Starmer aprono ora una fase di grande incertezza politica nel Regno Unito. La notizia ha già suscitato reazioni da tutto l’arco parlamentare. Il leader dei Liberal Democratici, Ed Davey, ha dichiarato che i britannici sono «stufi» del continuo avvicendamento di primi ministri e ha chiesto un cambiamento più profondo del sistema politico.

L’uscita di scena di Starmer rappresenta uno sviluppo sorprendente per la politica britannica. Solo due anni fa il leader laburista aveva ottenuto una netta vittoria elettorale, ponendo fine a oltre un decennio di governi conservatori. Oggi, invece, lascia il potere nel pieno della legislatura, aprendo la corsa alla successione e una nuova fase per il Partito Laburista e per il Regno Unito.