Ruba una bici da 1200 euro, inseguito in scooter dal proprietario: arrestato 35enne a Verona

Ha rubato una mountain bike da un parcheggio privato, ma è stato inseguito e indicato ai carabinieri dalla vittima del furto, che insieme al fratello si è lanciato all’inseguimento del ladro in sella a uno scooter. Protagonista della vicenda, avvenuta nella serata di venerdì scorso a Verona, è un cittadino marocchino di 35 anni, già noto alle forze dell’ordine, arrestato con l’accusa di furto aggravato.

Secondo la ricostruzione dei militari della sezione radiomobile della compagnia di Verona, il 35enne si sarebbe introdotto nel parcheggio dell’hotel Arena, in stradone Porta Palio, dove ha sottratto una mountain bike del valore di circa 1.200 euro. Convinto di averla fatta franca, si è allontanato a piedi, senza sapere di essere stato notato dal proprietario della bicicletta.

La vittima, insieme al fratello, ha deciso di intervenire di persona, seguendo il ladro in scooter e contattando nel frattempo il 112 per chiedere l’intervento delle forze dell’ordine. Giunti in via Zanella, i carabinieri hanno individuato e bloccato il sospetto, grazie alle indicazioni fornite telefonicamente.

L’uomo è stato condotto nella caserma di via Salvo D’Acquisto per l’identificazione e, dopo la denuncia formale, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza. Nella mattinata di lunedì è stato portato davanti al giudice del tribunale di Verona per il rito direttissimo: il furto è stato convalidato e, dopo il patteggiamento, il 35enne è stato condannato a sei mesi di reclusione con sospensione condizionale della pena.

La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario. Le autorità marocchine sono state informate dell’arresto del loro connazionale, che risulta regolarmente soggiornante in Italia.