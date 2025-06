Rosolina: pullman finisce contro una colonnina del gas, tre feriti

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

ROSOLINA (RO) – Intervento d’emergenza nel primo pomeriggio di domenica 15 giugno in via Carabella, dove un incidente stradale ha coinvolto un pullman di linea e un’auto, provocando tre feriti, uno dei quali elitrasportato in ospedale.

L’allarme è scattato alle 13:35. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Adria, supportati da un’autogru inviata dal comando di Rovigo, per mettere in sicurezza il pullman che, uscito di strada, ha centrato una colonnina del gas, provocando una pericolosa perdita della sostanza.

Feriti il conducente del pullman e i due occupanti dell’auto, soccorsi dal personale sanitario del SUEM 118. Uno di loro è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Padova per le cure del caso.

Sul posto anche i tecnici dell’azienda del gas, per interrompere la fuoriuscita e mettere in sicurezza l’impianto, e la polizia locale, che ha eseguito i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro.

Le operazioni di soccorso e messa in sicurezza si sono concluse intorno alle 16:45.