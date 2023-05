Roberto Pellizzaro (Forza Italia Giovani) riconfermato Vicepresidente dell’IYDU

Si è concluso domenica 30 aprile a Marrakech, in Marocco, il congresso dell’ IYDU (International Young Democrat Union), organizzazione internazionale che riunisce i movimenti giovanili dei partiti moderati e conservatori di gran parte del mondo e che si pone come obiettivo la diffusione dei principi democratici, dello stato di diritto e della libertà individuale e personale.

In tale occasione Roberto Pellizzaro di Forza Italia Giovani è stato riconfermato Vicepresidente dell’organizzazione.

“Ringrazio tutto il movimento giovanile di Forza Italia Giovani, a partire dal Coordinatore nazionale Stefano Benigni, il Segretario Internazionale Marco Parroccini, il Coordinatore del Tavolo esteri Ludovico Seppilli, gli amici del Tavolo esteri, oltre ai colleghi di lavoro internazionali, per la fiducia riposta nei miei confronti.

Forza Italia Giovani si dimostra ancora una volta protagonista nei tavoli internazionali. Siamo pronti a portare il nostro contributo di idee e proposte in questo delicato contesto internazionale caratterizzato da forte incertezza” commenta Roberto Pellizzaro.