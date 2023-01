Roberto Cattaneo: “Provincia e ponti di Debba, va fatta chiarezza”

Il consigliere Roberto Cattaneo interviene sulle prossime elezioni provinciali: “Dopo la bella esperienza della Casa Comune in Amministrazione Provinciale, con la presidenza di Francesco Rucco, si passa ora a una elezione del suo successore in pratica sulla base di una contrapposizione di forze politiche generata dalla volontà di una sinistra di rifarsi in qualche modo della serie di sconfitte politiche e ammnistrative di questi ultimi tempi. E’ una cosa che in Amministrazione era stata superata con vantaggio di tutti i vicentini, ma ormai la strada intrapresa è quella del confronto , augurandosi non sia anche dello scontro. Proprio per evitare questo va fatta chiarezza su un punto fondamentale. Gli schieramenti in atto sono due e non sono confondibili. Sono rappresentati da Nicola Ferronato sindaco di Caldogno che rappresenta il Centro Destra, e da Andrea Nardin, sindaco di Montegalda che rappresenta il Centro Sinistra sia i movimenti civici di sinistra e soprattutto il PD. Nessuna trasversalità quindi ma chiarezza in tutto. Per esempio, visto che la Provincia sostiene il progetto della sistemazione dei ponti di Debba e lo ha anche finanziato, considerato che il PD e la locale opposizione di Vicenza città, è sempre stato contrario a questa realizzazione, voluta e sostenuta dalla Amministrazione Rucco, che cosa farebbe in caso di un suo successo in sindaco di Montegalda Nardin? E’ una domanda che esige una chiara risposta che ci auguriamo di ottenere rapidamente”.