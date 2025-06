Rischiano di annegare nel lago, salvati due turisti sul Garda

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Nel primo pomeriggio di domenica 22 giugno 2025, due turisti stranieri – uno dei quali minorenne – hanno rischiato di annegare nel Lago di Garda, dopo essersi tuffati da un natante a noleggio in località Castelletto di Brenzone (VR).

La segnalazione di un’imbarcazione alla deriva senza persone a bordo ha attivato l’intervento dell’unità navale V.3003 della Guardia di Finanza di Salò, impegnata in un servizio di pattugliamento. Giunti sul posto, i militari hanno trovato l’imbarcazione con a bordo solo indumenti ed effetti personali, avviando immediatamente le ricerche nell’area circostante.

È stato poi accertato che i due occupanti erano stati tratti in salvo da un natante di passaggio e trasportati, illesi, in località Gargnano (BS). Secondo la ricostruzione, il ragazzo si era tuffato per fare un bagno ma, trovandosi in difficoltà, era stato raggiunto dall’altro turista, senza che nessuno dei due riuscisse più a risalire a bordo.

L’episodio evidenzia il costante impegno del Servizio Navale della Guardia di Finanza nella vigilanza e nel soccorso sui principali bacini lacustri lombardi.