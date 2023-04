Riscaldamento, accensione degli impianti consentita fino al 30 aprile

È stata prorogata la data di spegnimento del riscaldamento: fino a domenica 30 aprile aprile negli edifici residenziali e scolastici di ogni ordine e grado del territorio comunale è possibile proseguire con l’accensione degli impianti, al massimo per 6 ore e 30 minuti al giorno, comprese tra le 5 del mattino e le 23.Il nuovo slittamento dell’accensione degli impianti termici alimentati a gas è stata decisa con un’ordinanza firmata oggi dall’amministrazione, considerata la situazione climatica attuale e prevista per i prossimi giorni, con temperature minime al di sotto della media stagionale, e la necessità di salvaguardare la salute dei cittadini con una particolare attenzione per le fasce più deboli della popolazione.Si raccomanda comunque un utilizzo consapevole degli impianti, sia nell’ottica del risparmio energetico sia per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, limitandone l’accensione.In caso di violazione dell’ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.