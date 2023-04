Riscaldamento, accensione degli impianti consentita fino al 15 aprile

Slitta di una settimana la data di spegnimento del riscaldamento: da sabato 8 aprile fino a sabato 15 aprile negli edifici residenziali nel territorio comunale sarà possibile proseguire con l’accensione degli impianti, al massimo per 6 ore e 30 minuti al giorno, comprese tra le 5 del mattino e le 23.La proroga dell’accensione degli impianti termici alimentati a gas è stata decisa con un’ordinanza firmata oggi dall’amministrazione, considerando la situazione climatica attuale e per i prossimi giorni, con temperature minime al di sotto della media stagionale, e la necessità di salvaguardare la salute dei cittadini con una particolare attenzione per le fasce più deboli della popolazione.Il provvedimento interviene su quanto previsto dal decreto ministeriale dell’ottobre 2022, volto a limitare il consumo di gas, che prevede per Vicenza, inserita nella zona climatica E, la possibilità di attivare il riscaldamento dal 22 ottobre al 7 aprile per 13 ore al giorno.Si raccomanda comunque un utilizzo consapevole degli impianti, sia nell’ottica del risparmio energetico sia per il contenimento dell’inquinamento atmosferico, limitandone l’accensione.In caso di violazione dell’ordinanza è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro.