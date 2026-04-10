Rigenerazione urbana in corso Fogazzaro: nasce l’Aura Boutique Hotel nel cuore di Vicenza

Da palazzo storico abbandonato a struttura ricettiva di pregio: un nuovo investimento privato rilancia il centro storico

Un importante intervento di rigenerazione urbana sta interessando il civico 238 di corso Fogazzaro a Vicenza, dove è in corso la ristrutturazione di Palazzo Bonagente Rigoni Sandri, edificio storico destinato a diventare l’Aura Boutique Hotel, una struttura ricettiva quattro stelle da 20 camere per un totale di 46 ospiti. A questo link il progetto: CLICCA QUI

L’intervento riguarda un complesso monumentale di grande valore storico e culturale, rimasto in disuso per anni dopo essere stato sede di H-Farm e successivamente abbandonato per circa sei anni. L’immobile è stato poi acquisito da Spericci srls e rappresenta oggi un’operazione strategica per la riqualificazione dell’area di corso Fogazzaro, nelle vicinanze della chiesa dei Carmini.

Per presentare il progetto, curato da scaworks architettura per conto di Spericci srls con la consulenza di Hotel Guru, l’architetto Silvia Casarotto e la proprietaria del complesso Laura Ricciolini hanno accompagnato in sopralluogo il sindaco Giacomo Possamai e l’assessora allo sviluppo economico e al territorio Cristina Balbi.

«Grazie a questo importante investimento privato, arriverà in centro storico un nuovo hotel di qualità – ha dichiarato il sindaco Possamai –. Dove c’era un edificio abbandonato ci sarà uno spazio vivo, capace di rafforzare l’offerta turistica della città e potenzialmente anche di ospitare una caffetteria aperta al pubblico. È un esempio di collaborazione virtuosa tra pubblico e privato nella rigenerazione urbana».

Sulla stessa linea l’assessora Balbi, che ha sottolineato il ruolo dei privati nei processi di recupero del patrimonio esistente: l’intervento, ha evidenziato, contribuirà non solo alla nascita di una nuova struttura ricettiva, ma anche al miglioramento del decoro urbano e della percezione di sicurezza nell’area di corso Fogazzaro.

I lavori a Palazzo Bonagente sono iniziati a settembre 2025 e la conclusione è prevista per novembre di quest’anno. L’apertura dell’Aura Boutique Hotel avverrà successivamente, in coordinamento con il cantiere dell’immobile adiacente, anch’esso acquisito da Spericci srls e destinato a una decina di appartamenti per soggiorni turistici di lunga durata.

Il concept architettonico del progetto punta a valorizzare l’identità di Vicenza come “città dell’oro”, combinando elementi rinascimentali e innesti contemporanei con dettagli dorati, nel rispetto della tutela monumentale e con particolare attenzione alla sostenibilità e all’innovazione.

«Il piano terra sarà uno spazio permeabile e aperto alla città – ha spiegato l’architetto Casarotto –. Un luogo in cui il patrimonio storico dialoga con il presente, senza perdere la propria identità».

Secondo la proprietà, l’intervento punta a superare la tradizionale separazione tra spazi pubblici e privati: l’androne vetrato consentirà la vista sul parco interno, offrendo uno scorcio accessibile anche dall’esterno e restituendo alla città una nuova relazione visiva con il complesso storico.