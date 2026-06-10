CRONACA
10 Giugno 2026 - 12.10

Ricerca in corso lungo il Cammino retico

Nicoletta Ugolini
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GRAPPA, 10 GIUGNO – Sono in corso da questa notte le ricerche di una escursionista, attesa ieri in una struttura  dove aveva prenotato per pernottare al termine di una tappa del Cammino retico, che la donna stava percorrendo. Partita ieri mattina alle 8 da un B&B in località Stalle a Seren, la 68enne di nazionalità inglese/neozelandese doveva completare la tappa che dalla Valle di Seren arriva alla Valle di Schievenin, per poi passare la notte ad Alano di Piave dove era attesa per le 17 e dove non è mai arrivata. Attivato verso l’una e mezza, il Soccorso alpino di Feltre ha verificato nella notte l’ipotetico tracciato che la donna, di nome Isobel, avrebbe dovuto seguire senza rinvenirne traccia. Di conseguenza la ricerca è stata allargata a un’area più ampia, controllando tutta la sentieristica, nel caso avesse sbagliato direzione. Il suo cellulare non dà risposta. Al momento sono impegnati il Soccorso alpino di Feltre e della Pedemontana del Grappa, il Soccorso alpino della Guardia di finanza, i Vigili del fuoco. Presenti i droni del Soccorso alpino e dei Vigili del fuoco e le unità cinofile della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco. Fino a che il cielo non si è chiuso, l’elicottero dei Vigili del fuoco ha effettuato un sorvolo della zona. 

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