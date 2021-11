Recuperata nella notte escursionista in difficoltà

Si è concluso nella notte scorsa un intervento del Soccorso alpino di Verona, allertato verso le 18 dalla Centrale del 118, a seguito della chiamata di un’escursionista in difficoltà lungo il sentiero del Monte Pastello. Dopo averla geolocalizzata, una squadra è salita il più possibile in fuoristrada per poi incamminarsi lungo il sentiero e seguire le coordinate del punto dove si trovava I.N., 33 anni, di Pescantina (VR). Una volta da lei, i soccorritori le hanno dato abbigliamento caldo da indossare, poiché era infreddolita, e con lei sono rientrati alla jeep. Dal suo racconto, la donna era partita alle 15 da Monte di Valpolicella, finché durante la camminata si era seduta perché si sentiva svenire, aveva perso i sensi e al suo risveglio aveva chiesto aiuto. In contatto telefonico con la centrale del Suem, accompagnata alla sua macchina, l’escursionista ha rifiutato l’ambulanza e si è allontanata con i propri mezzi.