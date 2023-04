RAI 1 a Vicenza con ‘Paesi che vai…”

“Paesi che vai…luoghi, detti, comuni…” è lo storico programma di Rai Uno, ideato, scritto e condotto da Livio Leonardi che in questi giorni è a Vicenza con una troupe per girare un servizio, per iniziativa del Consorzio Vicenza è d’intesa con il Comune di Vicenza.

Leonardi, partendo da piazza dei Signori, condurrà il pubblico sulle tracce di Giambattista Tiepolo, celebre pittore nato a Venezia il 5 marzo 1696, che può essere considerato il più grande scenografo della pittura italiana.

Con il consueto linguaggio fiabesco, che da sempre contraddistingue il programma, in onda ogni domenica dalle 9.40 alle 10.30, e quella capacità di far rivivere il passato nel racconto televisivo, Livio Leonardi – insignito proprio per questi motivi di riconoscimenti come la Medaglia d’oro della Società Dante Alighieri per la diffusione della lingua e della cultura italiana nel mondo – parlerà di Giambattista Tiepolo e si addentrerà tra le mura di edifici da lui decorati.

Da piazza dei Signori il racconto proseguirà nelle sontuose dimore dei nobili dell’epoca: Palazzo Chiericati, Villa Loschi Zileri Motterle, Villa Valmarana ai Nani, Villa Cordellina.

Ultima tappa sarà l’Altopiano di Asiago.

Il programma, con il servizio su Vicenza, andrà in onda nelle prossime settimane.