Ragazza minorenne scivola sull’argine del Tesina: soccorsa dai vigili del fuoco (VIDEO)

Torri di Quartesolo (VI) – Momenti di apprensione questa mattina, intorno alle ore 10:00, sull’argine del fiume Tesina nei pressi di Via dei Finanzieri, dove una ragazza minorenne è scivolata lungo il pendio, rotolando sul terrapieno e fermandosi a pochi metri dall’acqua.

Lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco da Vicenza, insieme ai sanitari del Suem 118, giunti anche con l’automedica, e ai carabinieri già presenti in zona. La giovane, che si trovava in compagnia di un amico rimasto illeso, è stata prontamente assistita e messa in sicurezza.

I soccorritori hanno immobilizzato la ragazza su una barella e l’hanno recuperata facendola scivolare sopra una scala utilizzata come piano inclinato, per poi affidarla alle cure del personale sanitario. Dopo la stabilizzazione, la minorenne è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti.

Le sue condizioni non sarebbero gravi. Restano da chiarire le dinamiche dell’accaduto.