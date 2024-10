Raccolte già più di 3000 firme online per la beatificazione di Sammy Basso (il link per firmare)

A pochi giorni dalla scomparsa di Sammy Basso, biologo e attivista affetto da progeria, il web si è mobilitato per chiedere l’avvio del suo processo di beatificazione. Una petizione lanciata su Change.org dall’account “Teologia su TikTok” ha già raccolto tremila firme.

I promotori dell’iniziativa spiegano che “Sammy Basso, oltre a essere un giovane biologo di grande talento, è stato un esempio di santità cristiana e virtù. Con la sua gioia, umiltà, generosità e testimonianza di fede, ha mostrato nella sua vita cosa significhi essere un vero santo dei nostri tempi”.

La sua vita rappresenta “un esempio per tanti giovani, una speranza per tanti malati, e una fonte di ispirazione per tutti”. Sammy è ricordato per il suo amore per gli altri e la sua profonda fede in Dio e in Gesù Cristo, qualità che hanno toccato il cuore di molte persone, credenti e non credenti. La petizione invita a firmare per sostenere la richiesta alle autorità ecclesiastiche di avviare il processo di beatificazione di Sammy Basso, primo passo per riconoscere ufficialmente la sua santità.

