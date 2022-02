Primi due casi di Omicron2 in Friuli

Omicron 2, la nuova sottovariante di Omicron è arrivata anche in regione. Il Friuli Venezia Giulia è infatti tra le nove aree italiane in cui è scattato l’allarme Omicron 2 con le conseguenti segnalazioni all’Istituto superiore di sanità. I casi finora riscontrati in regione sono cinque: due a Trieste, due a Udine e uno a Gorizia. Il territorio del Friuli occidentale è l’unico finora immune dalla nuova variante. Ma – secondo gli esperti – è soltanto questione di giorni. I primi due casi della nuova variante sono stati sequenziati in regione già nella seconda settimana di gennaio. Gli altri tre casi sono invece emersi nella settimana dal 17 al 23 gennaio. Finora sui 266 tamponi esaminati a campione dai laboratori della struttura regionale del sequenziamento del virus guidata dal professor Pierlanfranco D’Agaro la nuova variante Omicron con i 5 casi rinvenuti rappresenta il 2 per cento. La varinate Omicron madre è invece ormai prevalente da tempo con oltre il 95 per cento dei casi di contagio. Mentre resta ancora una piccola coda della variante Delta.