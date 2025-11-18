Maltempo in Friuli, Presidente Consiglio regionale Veneto: “Solidarietà e vicinanza alla popolazione”
“Sto seguendo con apprensione quanto sta accadendo nel vicino Friuli Venezia Giulia, dove un’ondata di maltempo ha causato frane, allagamenti ed esondazioni, colpendo in particolare l’area tra Palmanova e la provincia di Gorizia, con i danni più pesanti registrati a Cormons. Esprimo la mia solidarietà e la mia vicinanza alle popolazioni colpite e confido che le ricerche dei dispersi possano dare sito positivo. Dal Veneto è giunta la squadra per la ricerca delle persone disperse, che sta lavorando insieme a squadre di soccorso, Vigili del fuoco e Protezione civile locali per prestare aiuto”. Così il Presidente del Consiglio regionale del Veneto commentando l’ondata di maltempo che ha colpito il Friuli Venezia Giulia nelle ultime ore e per la quale è stata dichiarata l’emergenza regionale ed è stata chiesta la mobilitazione nazionale per avere il supporto delle altre Regioni. “Esprimo vicinanza anche agli amici Massimiliano Fedriga, Presidente della Regione FVG e a Mauro Bordin, Presidente del Consiglio regionale FVG, che in queste ore sono impegnati nei primi interventi di soccorso”.