Possamai: “Totem spenti, caos nei parcheggi” – La risposta del gestore (GPS)

Il candidato sindaco di centrosinistra Giacomo Possamai interviene in merito alla gestione dei parcheggi a Vicenza. Dopo il suo comunicato arriva anche la risposta del gestore: GPS (Global Parking Solutions).

“Sono passati più di sei mesi da quando la sosta in città non è più di competenza di AIM ed è stata affidata a GPS” scrive Possamai. “Se nei primi giorni i problemi continui erano forse giustificabili da un fisiologico adeguamento dei servizi, ora la situazione è semplicemente e palesemente prova di inadeguatezza e lassismo”. Giacomo Possamai interviene sull’ennesima serata, quella di sabato, in cui chi cercava un posto auto si è trovato a lungo incolonnato, questa volta in Piazza Matteotti, o costretto a girare a vuoto per il centro. Per l’ennesima volta, infatti, come accade costantemente da sei mesi, i tabelloni elettronici che riportano il numero di posti liberi nei diversi parcheggi erano saltati.

“Da settembre ad oggi – prosegue Possamai – la lista è lunga: colonnine che distribuiscono biglietti quando il posto di fatto non c’è, sbarre che si aprono o non si aprono senza logica, tabelloni elettronici che non funzionano come nel caso di sabato scorso, che è solo l’ultimo esempio di una disfunzionalità costante. Il danno è plurimo perché non solo vi è un evidente disagio ma si sta creando anche una sorta di psicosi parcheggio, come ha già sottolineato ASCOM mesi or sono. Per non parlare delle lunghe code di auto che non fanno altro che provocare inquinamento ad una città sempre più in crisi da quel punto di vista”.

Per il candidato sindaco Possamai tutto ciò altro non è che una “dimostrazione di incuria e una mancanza di rispetto per i cittadini e i visitatori. A rimetterci sono gli esercizi commerciali, la viabilità e il flusso turistico. Dobbiamo rivedere il sistema parcheggi, creare una città in cui si coniughino comodità e praticità. Ma per fare questo occorrono visione d’insieme e capacità di intervento e non continue scuse raffazzonate che non portano poi a risolvere alcunché. La coda di auto è metafora di un’attesa più grande: quella di un’amministrazione efficiente”.

La risposta

GPS Global Parking Solutions risponde in merito alla riattivazione dei pannelli a messaggio variabile per l’indicazione dello stato di occupazione dei parcheggi a sbarra.

L’azienda GPS SPA desidera fare chiarezza riguardo le ultime notizie in merito al malfunzionamento dei display che forniscono le informazioni riguardo lo stato di occupazione all’interno dei parcheggi a barriera. L’episodio riportato a cui si fa riferimento, è quello segnalato sabato scorso al Park Matteotti, uno dei parcheggi con maggiore affluenza soprattutto durante il fine settimana. La motivazione alla base del malfunzionamento degli apparati è legata alla conversione dei vecchi sistemi di rete che erano in uso con il precedente gestore e il passaggio alle nuove tecnologie. L’innesto della nuova rete fibra avvenuta nel mese di dicembre ha già permesso la stabilità dei sistemi di pagamento e conseguentemente di poter installare correttamente le tecnologie delle casse supplementari per il pagamento della sosta all’interno dei parcheggi, permettendo una maggiore stabilità dell’intero sistema. L’ultimo passaggio rimasto in fase di perfezionamento riguarda proprio l’integrazione del sistema Skidata con i pannelli a messaggio variabile. La suddetta implementazione come da pianificazione precedentemente comunicata alla cittadinanza è prevista per il mese di marzo. GPS in qualità di gestore della sosta per la città di Vicenza si scusa dei disagi che il malfunzionamento dei totem di segnalazione di capienza dei parcheggi può causare agli automobilisti”.