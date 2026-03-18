Parcheggi rosa: una battaglia culturale davvero necessaria?

Di Alessandro Cammarano

A Vicenza la politica locale ha un talento particolare: riesce a ridurre qualsiasi questione urbana a un problema di vernice sull’asfalto. Non è un modo di dire. È una vera e propria scuola di pensiero. Mentre città comparabili discutono di trasporto pubblico, di mobilità sostenibile, di rigenerazione urbana o di come riportare vita nei centri storici svuotati dai centri commerciali, Vicenza ha trovato il suo terreno di scontro ideale: le strisce rosa dei parcheggi riservati alle donne.

Il tema, preso in sé, sarebbe perfino ragionevole. I parcheggi rosa nascono per facilitare la sosta alle donne in gravidanza o ai genitori con bambini piccoli, consentendo loro di fermarsi vicino a servizi essenziali. Una forma di cortesia civica, più che una misura rivoluzionaria: un piccolo gesto di attenzione urbana che nessuno, in linea di principio, avrebbe motivo di contestare.

E invece no. Perché a Vicenza il parcheggio rosa è diventato qualcosa di molto più ambizioso: una battaglia culturale.

E la cosa più curiosa è che a combatterla con maggiore zelo non è il fronte progressista, come si potrebbe pensare, ma l’opposizione di destra, che ha scoperto nella difesa delle strisce rosa una causa identitaria degna di crociate municipali.

Interrogazioni, comunicati, prese di posizione, accuse all’amministrazione di non fare abbastanza: il parcheggio rosa è stato elevato a simbolo di attenzione verso la maternità, verso le famiglie, verso quella che viene definita — con tono solenne — la “donna che concilia lavoro e figli”.

È un curioso capolavoro di retorica politica.

Perché la stessa area politica che a livello nazionale denuncia con grande vigore l’eccesso di tutela delle categorie, il cosiddetto “politicamente corretto”, le derive del “woke”, scopre improvvisamente una forma di cavalleria amministrativa degna dei romanzi ottocenteschi. Una galanteria civica che non passa più dall’aprire la portiera dell’auto, ma dal dipingere un rettangolo rosa sull’asfalto.

Il risultato è un cortocircuito culturale piuttosto affascinante.

Viviamo nell’epoca in cui la donna contemporanea viene celebrata come una figura quasi mitologica: manager, professionista, madre multitasking, atleta dilettante ma determinata. Basta aprire Instagram o passare davanti a una palestra per avere l’impressione che metà della popolazione femminile italiana trascorra il tempo libero tra crossfit, pilates, yoga acrobatico, trekking alpino e corsa urbana.

Le stesse donne che nel weekend scalano le Dolomiti con scarponi tecnici e zaini ultraleggeri.

E tuttavia, quando scendono dall’automobile in città, la politica locale ritiene necessario proteggerle con uno stallo privilegiato a venti metri dall’ingresso del supermercato.

È una forma di paternalismo urbanistico così gentile da risultare quasi commovente.

Ma il vero spettacolo non è questo. Il vero spettacolo è la politica che si accapiglia attorno alla questione.

Perché Vicenza — come molte città italiane — ha un problema reale e molto concreto: la cronica carenza di parcheggi e la loro gestione confusa. Il centro storico vive una progressiva desertificazione commerciale, il traffico resta congestionato e ogni nuova regolamentazione della sosta scatena proteste e polemiche.

Di fronte a problemi strutturali così complessi, la politica dovrebbe forse discutere di parcheggi scambiatori, di trasporto pubblico, di mobilità integrata. Questioni noiose, tecniche, costose.

Molto più semplice concentrarsi su un simbolo.

E così il parcheggio rosa diventa improvvisamente il luogo dove si consuma una battaglia di principio: chi ne vuole di più, chi accusa l’amministrazione di trascurare le famiglie, chi rivendica il primato morale della tutela della maternità.

Una disputa epica combattuta su due metri e mezzo di asfalto colorato.

Nel frattempo, il sistema dei parcheggi cittadini continua a evolversi secondo la più classica tradizione burocratica italiana: moltiplicando categorie. Ci sono stalli per residenti, per disabili, per carico e scarico, per veicoli elettrici, per moto, per taxi, per soste brevi, per soste temporanee.

Ora anche per le madri.

A questo ritmo, tra qualche anno il parcheggio libero diventerà una specie protetta, osservabile solo in rare condizioni ambientali, come il lupo appenninico o il gipeto alpino.

E il paradosso finale è che l’unica cosa davvero necessaria — aumentare e razionalizzare i posti disponibili — resta fuori dal dibattito. Troppo concreta, troppo complessa, troppo costosa per una polemica da comunicato stampa.

Molto più pratico prendere un secchio di vernice, tracciare una sagoma rosa e proclamare di aver difeso la civiltà occidentale.

In fondo la politica locale ha scoperto un principio fondamentale dell’urbanistica contemporanea: quando non sai dove parcheggiare le soluzioni, parcheggia almeno i simboli.