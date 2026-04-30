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30 Aprile 2026 - 9.24

Parte la sfida per la miglior pizza allo stoccafisso d’Italia, la semifinale in Piazza dei Signori

REDAZIONE
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La partecipazione è aperta a tutti i pizzaioli italiani che vorranno sfidarsi in questa prova creativa. Basterà inviare una mail all’Associazione Eccellenza Nella Pizza (info@eccellenzanellapizza.it) con il nome della pizza, la descrizione della ricetta con gli ingredienti utilizzati e una foto che la rappresenti. Si accettano le candidature entro il 20 Giugno 2026.

Il protagonista di questo lievitato sarà lo stoccafisso delle Isole Lofoten, in Norvegia. Un ingrediente estremamente versatile che viene utilizzato nella cucina italiana da decenni, insieme alla sua versione sotto sale, il baccalà. I pizzaioli potranno interpretarlo come preferiscono, con l’obiettivo di valorizzare questo prodotto e la loro identità.

La semifinale del concorso si terrà durante la quarta edizione del Festival della Pizza d’Autore, Pizza In Piazza, nella splendida cornice di piazza dei Signori a Vicenza, una giuria di esperti del settore e mastri pizzaioli selezioneranno le sei proposte che passeranno alla fase finale.

La finale si terrà il prossimo autunno in una location d’eccellenza, dove i fondatori dell’Associazione Eccellenza Nella Pizza e Olaf Johan Pedersen, direttore del consorzio Tørrfisk fra Lofoten, sceglieranno il vincitore. Il pizzaiolo che vincerà la sfida riceverà una targa dedicata e un premio pari a 1.000 euro in materie prime, per sostenere e valorizzare la propria attività.

Inoltre, le pizzerie che sceglieranno di mantenere nel proprio menù la pizza creata con lo stoccafisso, verranno inserite nel sito Tørrfisk fra Lofoten che raccoglie le migliori realtà ristorative d’Italia che utilizzano questo pregiato prodotto. 

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Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

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