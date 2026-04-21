Jesolo Gourmet Festival: torna l’alta cucina con vista mare

A maggio torna la seconda edizione di Jesolo Gourmet Festival, la manifestazione segna un importante cambio di passo portando in città chef autorevoli del panorama internazionale e dell’alta cucina italiana. In programma dal 15 al 17 e dal 22 al 24 maggio 2026, la rassegna proporrà dodici cene d’autore in dodici ristoranti jesolani per valorizzare l’offerta gastronomica locale e per testimoniare la vocazione gourmet della famosa località balneare.

Il Festival – organizzato dal Comune di Jesolo e dal Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice in collaborazione con Globetrotter Gourmet – accresce la sua autorevolezza offrendo una proposta culinaria firmata da ospiti di caratura internazionale. Tra gli chef coinvolti figurano Jonathan Brincat di Noni Restaurant* (La Valletta, Malta) e Massimiliano Delle Vedove di Smoked Room** (Madrid, Spagna) affiancati da protagonisti della cucina italiana contemporanea come Anthony Genovese de Il Pagliaccio** (Roma), Francesco Sodano di Famiglia Rana** (Oppeano, Verona), Vincenzo Manicone del Ristorante Tancredi* (Sirmione, Verona), Isa Mazzocchi del Ristorante La Palta* (Piacenza), Alessandro Rossi del ristorante Barbagianni (Colle di Val d’Elsa, Siena) nuova sfida dopo gli anni trascorsi al Gabbiano 3.0* dove ha conquistato la stella Michelin, Peppe Guida dell’Antica Osteria Nonna Rosa* (Vico Equense, Napoli), Nicola Giancarlo Gronchi del Ristorante Romano* (Viareggio, Lucca), Stefano Ciotti del Ristorante Nostrano* (Pesaro), la stella verde Tina Marcelli in procinto di aprire il suo Ritterschänke a Burg Taufers (Campo Tures, Bolzano), infine l’emergente under 30 Andrea De Lillo del Nin* (Brenzone sul Garda, Verona).

“Jesolo Gourmet Festival 2026 è un intreccio di sensibilità, ingredienti, territori e linguaggi culinari diversi, capace di dialogare con la scena gastronomica jesolana – dichiara Marco Colognese, direttore creativo della manifestazione e critico enogastronomico –. Vogliamo far scoprire al pubblico la bellezza e le sfaccettature dell’alta cucina italiana e internazionale in un contesto già amato per la sua proposta turistica”.

Il programma si svilupperà in sei serate dedicate al gusto: dalle ore 20.00 andranno in scena due esperienze culinarie parallele, trasformando Jesolo in un palcoscenico diffuso dedicato alla cucina d’autore. A ospitare le cene sarà una selezione di locali della città, dalla vista mare all’entroterra lagunare: Amarmio, Country House Salomè, Flora – Cucina, Bottega, Vino, Jolà Emotional Cuisine, Ristorante KEL.A, PURO Cucina Autentica, Terrazza Aurora, RoseMar Fine Restaurant, Ristorante da Omar, Ristorante da Guido e Zona d’Ombra.

“Attraverso il coinvolgimento diretto dei ristoratori locali – spiega Luigi Pasqualinotto, presidente del Consorzio di Imprese Turistiche JesoloVenice – la manifestazione vuole rafforzare l’identità gastronomica di Jesolo per affiancare al profilo turistico consolidato una proposta sempre più riconoscibile sul fronte dell’esperienza culinaria. Un intento che, abbinato alla presenza di chef di caratura internazionale, contribuisce ad ampliare la riconoscibilità del progetto e a renderlo più attrattivo a un pubblico interessato al viaggio che coniuga tavola, cultura e intrattenimento”.

Per accompagnare le cene con prodotti di primissima qualità, Jesolo Gourmet Festival conta sul supporto di importanti partner provenienti dal mondo beverage: dalle etichette di pregio del Consorzio Tutela Vini Soave e Recioto di Soave ai distillati che raccontano il territorio dell’Istituto Grappa del Trentino, dall’acqua per l’alta ristorazione Valverde Nude 1964 alla professionalità nel settore HoReCa di Ferrowine. L’eleganza a tavola, invece, sarà curata Noritake-Weissestal che con le sue pregiate porcellane giapponesi impreziosirà i piatti degli chef. Per concludere gli appuntamenti in dolcezza, la manifestazione si avvale della maestria di Pasticceria Pinel, realtà storica jesolana nota per la biscotteria e i lievitati artigianali.

Al sito www.cibovagare.it/jesologourmetfestival sono disponibili le informazioni, gli aggiornamenti e le modalità di prenotazione per poter scoprire e vivere a pieno la rassegna gastronomica jesolana.

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