Perde il controllo dello scooter: 17enne trasportato all’ospedale di Santorso

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto attorno alla mezzanotte mentre si trovava alla guida del proprio scooter.

Per cause in corso di accertamento, il giovane, identificato con le iniziali L.F., è caduto dal mezzo. Sul posto è intervenuto il personale del SUEM 118, che ha prestato i primi soccorsi e valutato le sue condizioni.

In considerazione del sospetto di lesioni interne, i sanitari hanno disposto il trasferimento all’ospedale di Santorso, dove il ragazzo è stato sottoposto agli accertamenti diagnostici necessari e alle cure del caso.

Le sue condizioni non sono state rese note.