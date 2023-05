Perché Elly Shlein non viene a Vicenza?

Elly Shlein è in tour elettorale nel Veneto per sostenere i candidati sindaci del PD, ma si “dimentica” di passare per Vicenza. Perché?,

Ieri era a Treviso – come riportato oggi nella pagina regionale del Gazzettino – dove l’impresa di battere il sindaco uscente, Mario Conte (Lega + Centrodestra), viene ritenuta dai più una specie di Mission Impossible, la segretaria nazionale dem ha incontrato il popolo del Centrosinistra per tentare di arginare le perdite, ma il tour è proseguito toccando Villafranca, Chioggia, Adria, eppure Vicenza non viene sfiorata da Elly.

Difficile credere che a questo livello si tratti di distrazione. Più probabile, al contrario, che siamo di fronte ad una precisa strategia politica che preferisce tenerla nascosta all’elettore vicentino, forse non ancora preparato alla rupture de sinistra che Schlein intende rappresentare.

Del resto la scelta di far fare la passerella a tanti esponenti illustri del PD, rende palese la rete nazionale su cui Possamai può contare, quindi perché non far fare tappa anche qui alla sua leader? Sembra quasi che se ne vergogni. Quindi evitiamo imbarazzi e lasciamola andare fuori dalle rotte vicentine.

Tuttavia, se seguiamo la narrazione conseguente ai tanti sondaggi prodotti in città nelle ultime settimane, risulta evidente che Vicenza, per il PD, è molto più contendibile di Treviso, per questo in una campagna elettorale ordinaria, in cui si dovrebbe palesare anche l’appartenenza e la nuova identità del PD griffato Shlein, non avrebbe senso dimenticare la città più incerta nel risultato finale, non scontato come Treviso.

E abbiamo il fondato sospetto che se Bonaccini avesse vinto, un giretto a Vicenza lo avrebbe fatto.

Epperò la fiction su cui è stata impostata la campagna elettorale di Possamai non ammette criticità o imbarazzi. La presenza ufficiale di Elly rappresenterebbe l’evidenza di un PD molto meno liberal e molto più focalizzato su contenuti e valori ritenuti pericolosi per il tradizionale elettorato moderato locale su cui invece conta di far presa il candidato sindaco dem.

Per questo si preferisce una Elly Velata che salta via Vicenza nel suo tour, ad una Elly Rivelata che metterebbe in chiaro l’identità del partito di Possamai.