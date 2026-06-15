Parte il recupero dell’Oratorio dei Boccalotti: raccolta fondi per salvare uno dei tesori nascosti di Vicenza

VICENZA – Ha preso ufficialmente il via il percorso di recupero dello storico Oratorio dei Boccalotti, edificio quattrocentesco di proprietà di Ipab di Vicenza e tra i luoghi più antichi e suggestivi del patrimonio artistico cittadino, da anni non accessibile al pubblico.

L’annuncio è stato dato sabato 13 giugno all’interno dello stesso oratorio, aperto eccezionalmente per l’occasione. A presentare il progetto sono stati il presidente di Ipab, Achille Variati, il sindaco di Vicenza, Giacomo Possamai, e la direttrice generale di Ipab, Annalisa Bergozza.

L’iniziativa arriva al termine di un lungo lavoro preparatorio che ha portato al completamento del progetto di restauro conservativo, curato dall’architetto Angela Blandini, all’approvazione da parte della Soprintendenza e all’attivazione della scheda Art Bonus per finanziare il primo lotto di interventi.

Un primo intervento da oltre 133 mila euro

Il progetto è articolato in due fasi. Il primo stralcio, del valore di 133.200 euro, riguarda il restauro conservativo della copertura dell’edificio, oggi interessata da fenomeni di degrado e infiltrazioni che minacciano la conservazione sia della struttura sia degli apparati decorativi interni.

L’intervento sarà eseguito secondo i principi del restauro conservativo, utilizzando materiali compatibili con il bene storico e tecniche rispettose delle caratteristiche architettoniche originali.

Una seconda fase interesserà invece il timpano e i preziosi apparati decorativi della facciata.

Grazie allo strumento dell’Art Bonus, cittadini, aziende e mecenati potranno contribuire direttamente alla raccolta delle risorse necessarie beneficiando delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa.

Un edificio con oltre sei secoli di storia

Costruito agli inizi del Quattrocento nel cuore del borgo di San Pietro, l’Oratorio dei Boccalotti affonda le proprie radici nella storia della confraternita dei Battuti, una delle antiche fraglie artigiane vicentine che univano devozione religiosa, solidarietà e assistenza ai più fragili.

Secondo il presidente Achille Variati, il recupero dell’oratorio non rappresenta soltanto un intervento di tutela architettonica, ma l’occasione per restituire ai vicentini un luogo rimasto per troppo tempo chiuso e dimenticato. Variati ha inoltre ricordato come il patrimonio di Ipab sia stato costruito nei secoli grazie a donazioni e lasciti, lanciando un appello a cittadini, imprese e fondazioni affinché sostengano il progetto.

Un nuovo spazio per cultura e arteterapia

L’obiettivo finale è riportare l’Oratorio dei Boccalotti al centro della vita cittadina. Come spiegato dalla direttrice generale Annalisa Bergozza, gli spazi restaurati potranno essere utilizzati anche nell’ambito dei percorsi di arteterapia che Ipab sta sviluppando da alcuni anni e sui quali intende investire ulteriormente.

Una volta conclusi i lavori, l’edificio tornerà inoltre a ospitare attività culturali, incontri ed eventi aperti alla cittadinanza. L’ente sta già lavorando a un primo programma di iniziative che accompagnerà la riapertura del sito.

Possamai: «Un patrimonio da restituire alla città»

Il sindaco Giacomo Possamai ha definito l’Oratorio dei Boccalotti uno degli scrigni d’arte più preziosi di Vicenza, sottolineando come il suo recupero rappresenti un obiettivo indicato già durante la campagna elettorale.

Il primo cittadino ha ricordato che, pur avendo come priorità il benessere degli anziani ospiti delle strutture assistenziali, Ipab ha anche la responsabilità di preservare e valorizzare un patrimonio storico di tale importanza.

Possamai ha inoltre richiamato l’esperienza positiva del recupero delle facciate del Teatro Olimpico, realizzato grazie alla collaborazione tra cittadini, associazioni e imprese, auspicando una mobilitazione analoga anche per il progetto dell’Oratorio dei Boccalotti.

Secondo il sindaco, il recupero dell’edificio si inserisce in un quadro più ampio di interventi che comprendono l’apertura del centro diurno di San Pietro, i progetti per la nuova casa di riposo di Laghetto, il recupero del pensionato di San Pietro e il riordino dei conti dell’ente.

L’appello finale è rivolto all’intera città affinché sostenga la raccolta fondi e contribuisca a restituire a Vicenza un luogo di grande valore storico, artistico e sociale.