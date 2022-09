Parcheggi a Vicenza: da oggi il servizio sosta passa a Gps

Da oggi 1 settembre la gestione della sosta del Comune di Vicenza, a seguito di gara, passa da Aim Mobilità a Gps Spa (Global Parking Solution), società che si è aggiudicata il servizio per i prossimi nove anni.

Tutti i servizi gestiti fino ad oggi per conto del Comune da Aim Mobilità passano quindi in capo al nuovo gestore, dai parcheggi a sbarra a quelli su strada, dai bicipark alle ricariche elettriche, dalla gestione del Camper Service alla sosta dei bus turistici.Il nuovo gestore sta provvedendo alla progressiva sostituzione e implementazione delle tecnologie relative ai parcometri e ai sistemi gestionali. Le tariffe della sosta restano invariate, in quanto di competenza dell’amministrazione comunale.

Gli abbonamenti in vigore mantengono la loro validità fino a normale scadenza.La società Agsm Aim Smart Solutions in cui è confluita Aim Mobilità rimane operativa in città con la gestione di alcuni parcheggi che non sono di proprietà comunale (Parcheggio Verdi, Borgo Berga).Gps SpA è presente con un front office all’interno del Parcheggio Fogazzaro e in via Strasburgo 4 (zona Questura), con orario per questa prima settimana di servizio dalle 8 alle 14 e dalle 15 alle 19.GPS risponde inoltre ai cittadini al numero 0444 324898 e alla email info.vicenza@gpsparking.itDa domani 1 settembre per le informazioni sarà attivo anche il sito www.vicenzaparcheggi.it