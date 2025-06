Padova, asse di legno cade da un montacarichi in centro: ferito un passante

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

PADOVA – Intervento dei Vigili del fuoco alle 17:50 di venerdì 6 giugno in via Roma, nel centro cittadino, per la caduta di un asse di legno da un montacarichi utilizzato in un cantiere edile. L’episodio si è verificato durante alcuni lavori di ristrutturazione in un appartamento, quando il materiale è precipitato colpendo un uomo che stava transitando a piedi lungo la via sottostante.

La squadra dei Vigili del fuoco di Padova, intervenuta con il supporto dell’autoscala, ha immediatamente avviato la messa in sicurezza dell’area e sta eseguendo le verifiche del caso sul cantiere interessato. Sul posto anche il funzionario di guardia del Comando.

La persona ferita è stata prontamente soccorsa dal personale sanitario del Suem 118, che l’ha stabilizzata e trasferita in ospedale per accertamenti.

Presenti sul luogo dell’incidente anche i tecnici dello Spisal e la Polizia di Stato, impegnati negli accertamenti per chiarire le dinamiche dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.