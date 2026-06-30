Padova, aggredisce la compagna e minaccia di sfregiarla: arrestato dopo aver violato l’allontanamento da casa

Un uomo di 37 anni, cittadino cubano, è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Padova con l’accusa di aver aggredito e minacciato la compagna, per poi violare poche ore dopo il provvedimento di allontanamento d’urgenza dalla casa familiare disposto dall’autorità giudiziaria.

L’intervento delle Volanti è scattato in seguito a una chiamata al 113 da parte della donna, che aveva lasciato l’abitazione insieme al figlio dodicenne, spaventata dal comportamento del convivente.

Secondo quanto ricostruito dagli agenti, la relazione tra i due durava da circa otto mesi e la convivenza era iniziata soltanto da poche settimane. La donna aveva deciso di interrompere il rapporto, ma l’uomo avrebbe reagito con violenza. Stando alle accuse, avrebbe utilizzato una lattina di birra per provocarle ferite alle dita di una mano e a una gamba, arrivando poi a mostrarle un rasoio e a minacciarla di sfregiarle il volto.

A seguito del primo intervento della polizia, il pubblico ministero ha disposto nei confronti del trentasettenne la misura dell’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare.

Il provvedimento, però, è stato violato nel giro di poche ore. L’uomo è infatti tornato nell’abitazione, dove avrebbe nuovamente aggredito e insultato la compagna. La donna è riuscita a fuggire e ha chiesto ancora una volta aiuto al 113.

Durante l’intervento, gli agenti hanno assistito anche alle numerose telefonate con cui il trentasettenne continuava a minacciare la vittima. Le ricerche si sono concluse nell’abitazione, dove l’uomo si era nascosto sul terrazzino dietro un armadio.

Rintracciato dagli operatori, è stato arrestato per la violazione del provvedimento di allontanamento ed è stato condotto in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.