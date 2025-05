Ovest Vicentino – Attenzione: girano falsi operatori Acque del Chiampo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Nuova segnalazione di un tentativo di truffa ai danni dei cittadini: un utente di Montecchio Maggiore ha riferito la presenza di falsi operatori che, spacciandosi per incaricati di Acque del Chiampo, hanno chiesto di entrare in casa con la scusa di leggere i contatori dell’acqua.

Il gestore idrico invita alla massima attenzione e ricorda che tutti i tecnici autorizzati sono sempre muniti di tesserino di riconoscimento e lettera di incarico. Attualmente, Acque del Chiampo ha effettivamente avviato alcune verifiche sui contatori nei comuni di Arzignano, Montecchio Maggiore e Lonigo, nell’ambito dei progetti di riqualificazione delle reti finanziati dal PNRR, ma ogni operatore incaricato è chiaramente identificabile.

Per qualsiasi dubbio, i cittadini possono contattare il numero 0444 459111 per verificare l’identità del personale.

Sulla vicenda è intervenuta anche la sindaca di Arzignano, Alessia Bevilacqua, che ha dichiarato:

“Invitiamo tutti i cittadini alla massima prudenza. Segnalazioni come quella ricevuta a Montecchio Maggiore ci ricordano quanto sia importante non abbassare mai la guardia di fronte a possibili tentativi di truffa. Ringrazio Acque del Chiampo per la tempestiva comunicazione e per l’impegno nel garantire trasparenza e sicurezza nei confronti dell’utenza. Raccomando ai cittadini di verificare sempre l’identità degli operatori e di contattare direttamente il gestore in caso di dubbi. La collaborazione tra istituzioni, aziende e cittadini è fondamentale per contrastare questi episodi e proteggere le nostre comunità.”