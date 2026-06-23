Ospedale di Arzignano, riattivata in anticipo la risonanza magnetica

Buone notizie per i pazienti dell’ospedale di Arzignano: da oggi è nuovamente operativa la Risonanza Magnetica della Radiologia, dopo il completamento delle operazioni di ripristino conclusesi in anticipo rispetto ai tempi inizialmente previsti.

L’ULSS 8 Berica ha comunicato che con la riattivazione dell’apparecchiatura torna in vigore la normale organizzazione delle attività diagnostiche. Da oggi vengono quindi eseguiti regolarmente sia gli esami per i pazienti ricoverati sia tutte le prestazioni prenotate dagli utenti esterni, con conferma degli appuntamenti fissati a partire dalla data odierna.

Durante il periodo di manutenzione, tra il 18 e il 22 giugno, sono stati circa 40 gli esami programmati che hanno dovuto essere ripianificati. Gli utenti interessati sono già stati contattati dalla segreteria della Radiologia per concordare una nuova data.

Nessuna interruzione, invece, per gli esami dei pazienti ricoverati. Per garantire la continuità assistenziale, l’Azienda sanitaria ha infatti trasferito i pazienti presso la Radiologia dell’ospedale di Vicenza, organizzando il trasporto in ambulanza a proprio carico.

Con il ritorno in funzione della risonanza magnetica, l’ospedale di Arzignano riprende quindi a pieno regime tutte le attività diagnostiche legate a questa importante apparecchiatura.