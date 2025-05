Oggi il recupero dell’auto coinvolta nel tragico crollo del ponte sull’Agno

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Questa mattina, il reparto GOS (Gruppo Operativo Speciale) dei vigili del fuoco di Verona procederà al recupero dell’auto di Leone e Francesco Nardon, padre e figlio rispettivamente di 64 e 21 anni, che hanno tragicamente perso la vita nel crollo del ponte sull’Agno, in località Ponte dei Nori a Valdagno (Vicenza), giovedì 17 aprile.

Il recupero del veicolo, una Fiat Ulisse, è stato ostacolato fino ad oggi dalla portata del torrente, che ha reso difficile l’accesso al luogo. L’auto si trova infatti al centro del corso d’acqua e, a causa delle condizioni del fiume, il recupero è stato rimandato fino a questa mattina.

L’auto è sotto sequestro giudiziario e dovrà essere esaminata dai periti della procura per accertare le cause esatte del decesso di Leone Nardon, che, secondo le informazioni, è deceduto a causa di un politraumatismo. Il figlio Francesco, invece, è morto per annegamento, come confermato dagli esami autoptici.

Al momento, l’indagine è aperta per omicidio colposo plurimo, ma il fascicolo è privo di indagati. Le autorità stanno ancora cercando di ricostruire le dinamiche dell’incidente e di determinare le eventuali responsabilità.