Nuova palestra del ‘Rossi’, al via i lavori: protagonisti gli ex allievi

E’ stato dato il via questa mattina al cantiere per la costruzione del nuovo campo sportivo polivalente a servizio dell’ITIS A. Rossi di Vicenza. Il progetto prevede la riqualificazione del vecchio campo da basket outdoor, ormai degradato e non utilizzabile in sicurezza.

Un progetto che ha tanti protagonisti e che gode di un’unicità: essere sostenuto dagli ex allievi dell’istituto, che hanno raccolto fondi perché l’idea potesse diventare realtà, donando agli attuali e futuri allievi uno spazio di crescita e di condivisione. Un’unione tra vecchi e nuovi allievi che testimonia il senso di appartenenza di chi frequenta questo storico istituto vicentino.

Vecchi e nuovi allievi erano presenti oggi in gran numero all’avvio del cantiere, con il dirigente scolastico Alberto Frizzo, il presidente dell’associazione ex allievi Mariano Magnabosco e gli ideatori dell’iniziativa “Rossi palestra d’impresa” Lorenzo Cracco e Ivan Tomasi. Presenti anche il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin e il consigliere delegato all’edilizia scolastica Enrico Costa, il sindaco del Comune di Vicenza Giacomo Possamai e l’assessore Cristina Balbi. E poi gli sponsor che stanno finanziando i lavori.

Lavori che, per inciso, valgono 270.000 euro, di cui 170.000 euro raccolti dagli ex allievi e 100.000 euro quale contributo straordinario della Provincia di Vicenza, ente proprietario dell’edificio. Un’operazione di confinanziamento unica a livello nazionale fra le iniziative proposte da associazioni di ex allievi.

L’iniziativa “Rossi Palestra d’Impresa”, ha ricostruito il dirigente Frizzo, è partita nel 2022 da un gruppo di imprenditori ex allievi insieme all’Associazione Ex-Allievi, che nel 2023 ha festeggiato i suoi 140 anni. La raccolta fondi ha avuto inizio a febbraio 2024 ed ha rapidamente coinvolto oltre 50 aziende, 4 istituti di credito e numerosi donatori singoli, tutti accomunati dal desiderio di testimoniare in modo tangibile il senso di appartenenza e riconoscenza per lo storico istituto, che, dalla fondazione nel 1878 ad oggi, ha diplomato oltre 18.000 tecnici, contribuendo in modo significativo allo sviluppo dell’economia del territorio vicentino e non solo.

“L’impegno degli ex studenti dimostra come il Rossi sia una scuola di crescita umana oltre che didattica -ha sottolineato il presidente Nardin, lui stesso ex allievo dell’Itis – L’augurio è che ciò che sta accadendo qui possa essere di esempio per altre scuole: il vicentino vanta istituti superiori di eccellenza, scuole di vita e di valori. Tutti noi possiamo rendere un po’ di ciò che abbiamo ricevuto, ricordando che supportare le scuole significa investire nel futuro del nostro territorio.”

“Un’operazione che insegna come la sinergia tra pubblico e privato non solo porti risultati -ha affermato il consigliere provinciale Costa- ma abbatta anche gli ostacoli burocratici, velocizzando l’iter di realizzazione delle opere.”

Il cantiere aperto oggi sarà infatti concluso in ottobre, in modo che la nuova struttura sportiva sia a servizio della scuola già nel nuovo anno scolastico.

Una sinergia che ha avuto come protagonista anche il Comune di Vicenza, che ha seguito la pratica urbanistica e concesso la costruzione del nuovo impianto polifunzionale.

Il progetto elaborato dallo studio Baldisseri e Zancan Architetti Associati, prevede il ripristino della pavimentazione del campo polisportivo e la sua copertura con una tensostruttura, aperta sui lati, che lo renderà fruibile in un tutte le stagioni e con diverse condizioni climatiche. I lavori, aggiudicati alla ditta Sartori S.R.L. Impianti Sportivi, saranno effettuati da giugno a ottobre, senza interferire con le attività didattiche.