Nozze di Bezos a Venezia: anche l’ANPI contro. Zaia: “Loro iniziativa contraria alla nostra storia”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

Le nozze da favola di Jeff Bezos e Laura Sanchez, previste tra il 25 e il 29 giugno, stanno trasformandosi in una battaglia simbolica per il futuro della città. E ora, nell’eterogenea galassia del movimento “No Space for Bezos”, si aggiunge anche una voce inaspettata: quella dell’ANPI Venezia – Sezione 7 Martiri, che ha pubblicamente appoggiato le proteste contro l’evento mondano definendolo «un esempio di mercificazione e militarizzazione della città a beneficio dei ricchi padroni del mondo».

Una presa di posizione che ha spiazzato e fatto discutere, tanto da innescare un acceso dibattito politico e istituzionale. Il primo a reagire è stato il governatore del Veneto Luca Zaia, che ha dichiarato al Corriere della Sera: «Ho il massimo rispetto per l’ANPI e per la Resistenza, ma questa iniziativa mi pare il contrario della nostra storia. I partigiani accolsero gli americani a braccia aperte nel 1945».

Una città divisa

La presenza di Bezos e della sua compagna a Venezia, con tanto di corteo di nove mega yacht guidati dalla goletta “Korus”, ha già polarizzato l’opinione pubblica. Da una parte il sindaco Luigi Brugnaro, che sostiene l’evento come opportunità d’immagine e visibilità internazionale; dall’altra, il fronte dei No Bezos, che da settimane protesta contro «l’uso privatistico e commerciale della città».

Per i giorni del matrimonio sono annunciati cortei e raid acquatici, in particolare il 28 giugno, quando si terrà un party alla Scuola Grande della Misericordia con circa 250 invitati hollywoodiani.

La polemica ANPI

Il post della sezione 7 Martiri è arrivato come un fulmine a ciel sereno, e al momento non è stato ritirato né commentato ulteriormente. Da fonti interne si apprende che «sono in corso interlocuzioni per riconsiderare la compatibilità del comunicato con le finalità statutarie dell’associazione». Per ora, nessuna rettifica ufficiale.

Intanto, la capogruppo AVS alla Camera, Luana Zanella, difende la posizione dei manifestanti: «Le proteste anti-Bezos sono giustissime. Parlano di un modello di città distruttivo, basato sul turismo di lusso e sui grandi affari, mentre la nostra Venezia soffoca. Zaia, invece, preferisce spostare il dibattito su un piano ideologico del tutto fuori luogo».

Un matrimonio che divide

La data ufficiale dell’arrivo della coppia non è stata ancora confermata, ma i rumors parlano di un inizio celebrazioni il 25 giugno, con eventi privati e blindatissimi fino a domenica 29. L’intera organizzazione è affidata alla Lanza & Baucina, agenzia londinese specializzata in matrimoni di lusso.

Per alcuni è un’occasione per riportare Venezia al centro della scena glamour internazionale. Per altri, è l’ennesimo simbolo di una città svenduta al turismo d’élite.

Quel che è certo, è che anche un matrimonio può diventare un campo di battaglia politico.