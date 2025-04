Nord Est – Trovato cadavere di un giovane veneto in mare: disposta autopsia

Aggiornamento

La Procura di Trieste ha disposto l’autopsia sul corpo di Alessio Milan, 29enne veneto ritrovato senza vita nelle acque del golfo di Trieste, nei pressi del quartiere di Grignano. Il corpo è stato avvistato da un’imbarcazione giovedì mattina, 10 aprile, e recuperato dalla Capitaneria di Porto e dai Vigili del Fuoco.

Al momento, non si esclude alcuna ipotesi: si indaga su una possibile caduta accidentale, un gesto volontario o l’assunzione di sostanze. Accanto all’autopsia, saranno eseguiti anche esami tossicologici.

Il giovane, originario della provincia di Treviso ma residente nel veneziano, non risultava scomparso e la sua auto è stata trovata parcheggiata poco distante, con dentro cellulare ed effetti personali. Non sono emersi segni evidenti di violenza, né messaggi d’addio. Le indagini proseguono con l’analisi del telefono e dei tabulati per ricostruire gli ultimi movimenti.

La salma, recuperata dai Vigili del Fuoco e dalla Capitaneria di Porto, sarà sottoposta ad autopsia e ad esami tossicologici, come disposto dalla Procura di Trieste che ha aperto un fascicolo d’indagine per chiarire le cause del decesso. Ancora nulla farebbe pensare ad un gesto estremo, non essendo stato trovato alcun biglietto o messaggio. L’analisi dello smartphone di Milan sarà cruciale per fare luce su questo giallo. Gli investigatori della squadra mobile di Trieste, coordinati dal pubblico ministero Federica Riolino, hanno localizzato e perquisito l’automobile di Milan, un’Alfa Romeo MiTo nera, parcheggiata non lontano dal luogo del ritrovamento. All’interno dell’abitacolo sarebbero state rinvenute diverse sostanze stupefacenti e farmaci, ora al vaglio degli inquirenti. La squadra mobile sta lavorando per ricostruire le ultime ore di vita del giovane, la cui scomparsa non era stata denunciata. Da un primo esame esterno sul corpo non sarebbero emersi segni di violenza e si stima che il decesso risalga a poche ore prima del ritrovamento.