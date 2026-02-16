CRONACANORD EST ITALIA
16 Febbraio 2026 - 10.58

Nord Est – Tragedia in montagna: due snowboarder muoiono sepolti da una valanga

REDAZIONE
Due snowboarder di 37 anni hanno perso la vita domenica sera sul ghiacciaio dello Stubai, in Tirolo, travolti da una valanga mentre praticavano fuoripista. L’allarme è scattato dopo il mancato rientro dei due a casa, generando immediata mobilitazione dei soccorritori.

Le ricerche hanno preso il via grazie alla localizzazione dei telefoni dei due snowboarder nella zona tra il rifugio Dresdner Hütte e la stazione a valle Gamsgarten. L’intervento dei droni ha permesso di individuare l’accumulo di neve a 2.115 metri di quota, confermando il distacco avvenuto nella zona Mutterbergl.

La slavina, lunga oltre 300 metri, non ha lasciato scampo: i due uomini sono stati localizzati grazie all’Arva e recuperati intorno alle 21:30. Il medico d’urgenza ha potuto solo constatare il decesso dei due snowboarder.

L’incidente sottolinea ancora una volta i pericoli dei fuoripista in alta montagna, dove le condizioni del manto nevoso possono trasformarsi rapidamente in un rischio mortale.

