Nord Est – Ritrovati i due influencer ‘scomparsi’ in montagna

Aggiornamento

Si è conclusa con un lieto fine la vicenda della scomparsa di Michele D’Alessio e Rossella Del Console, influencer baresi che avevano fatto perdere le loro tracce per due giorni mentre viaggiavano a bordo del loro van “camperizzato”, un ACM anni ’80 bianco e giallo, insieme al loro Golden Retriever.

Dopo ore di apprensione e appelli diffusi sui social dai familiari e dai follower della coppia, i due sono stati ritrovati sani e salvi nel rifugio Pussa di Claut, all’interno del Parco Naturale delle Dolomiti Friulane. Le circostanze della loro temporanea scomparsa non sono ancora chiare, ma sembra che abbiano avuto problemi di comunicazione a causa della scarsa copertura telefonica nella zona.

Le autorità locali e i volontari che si erano attivati per le ricerche hanno tirato un sospiro di sollievo, mentre la coppia ha rassicurato tutti con un post sui social: “Stiamo bene, è stata un’avventura! Grazie a tutti per il supporto”.

Scomparsi due influencer di Bari in viaggio su un van: appello urgente sui social

Sta circolando in queste ore un appello urgente sui social per ritrovare Michele D’Alessio e Rossella Del Console, due influencer di Bari noti per i loro viaggi a bordo di un van camperizzato ACM degli anni ’80, bianco e giallo, con il loro Golden Retriever.

L’ultima posizione nota dei due ragazzi sarebbe nella zona nord Italia, nei pressi di Claut (Pordenone), in Friuli Venezia Giulia. A lanciare l’allarme sono stati amici e follower, preoccupati per la mancanza di aggiornamenti dalla coppia.

La loro pagina Instagram, “Vangolden”, documenta le loro avventure on the road. Nell’ultimo post pubblicato, si legge un messaggio enigmatico: “La ruota del camion fuma”, che potrebbe indicare un problema meccanico al loro mezzo.

Chiunque li abbia visti o abbia informazioni utili è invitato a segnalarlo alle autorità. Anche il più piccolo dettaglio potrebbe essere determinante per rintracciarli.

L’appello del fratello sui social

Buongiorno, chiedo supporto da voi cittadini in quanto mio fratello Michele D’Alessio e sua moglie Rossella Del Console sono scomparsi. Non abbiamo notizie di loro da lunedì 17, mezzogiorno circa. I loro cellulari risultano irraggiungibili. Abbiamo avuto le ultime notizie presso pneus marca s.r.l. in via feltri 133 (sedico). In allegato invio le foto del mezzo di cui sono muniti. Vi prego di avvisare al numero sottostante per qualsiasi avvistamento o fonte aggiuntiva che potrebbe risultare utile a noi e alle forze dell’ordine per la ricerca. Vi ringrazio in anticipo