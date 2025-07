Nord Est, salma decapitata sull’A22: ritrovata la testa dopo 17 anni nel giardino del suocero in Germania

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

A distanza di 17 anni dal ritrovamento del cadavere decapitato lungo l’autostrada del Brennero, nei pressi di Chiusa (BZ), è stata scoperta la testa della vittima nel giardino di un’abitazione a Sontheim an der Brenz, in Germania. A riportarlo è la stampa tedesca, secondo cui il cranio è emerso durante alcuni lavori, nascosto sotto lastre di cemento nell’ex proprietà di Alfonso Porpora, oggi in carcere con l’ergastolo.

Il cadavere, scoperto il 21 febbraio 2008 chiuso in un cartone abbandonato lungo l’A22, era rimasto senza identità per anni, fino a quando la Procura di Bolzano ha ricostruito l’inquietante verità: si trattava di Mustafa Sahin, 20 anni, cittadino tedesco di origini turche, genero di Porpora. Il delitto sarebbe avvenuto in Germania il 13 febbraio 2008. Porpora, secondo quanto emerso dalle indagini, strangolò il ragazzo, lo smembrò e si liberò del corpo in Alto Adige. Costrinse la figlia, all’epoca compagna della vittima, a dichiarare che il giovane si era allontanato volontariamente.

La svolta nel caso è arrivata solo dopo anni, quando Porpora – già detenuto a Ellwangen per altri due omicidi, entrambi compiuti con la stessa modalità – ha confessato di aver ucciso anche Sahin. La conferma dell’identità è giunta grazie al riconoscimento da parte della moglie (figlia di Porpora) e all’analisi del DNA dei figli e dei familiari della vittima.

Ora si attende l’esito del test sul cranio ritrovato per mettere definitivamente la parola fine a uno dei cold case più agghiaccianti degli ultimi decenni. Porpora, soprannominato dalla stampa tedesca il “padre-killer di Sontheim”, è stato ritenuto responsabile di tre omicidi. I due figli stanno scontando pene di 9 e 15 anni per complicità nei delitti.