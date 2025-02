Nord Est – Medico timbrava cartellino e poi ‘fuggiva’ dall’ospedale: denunciato per assenteismo

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Un medico altoatesino è stato denunciato dalla Guardia di Finanza di Bressanone per ripetuti episodi di assenteismo. L’indagine, durata diverse settimane e condotta su delega della Procura della Repubblica di Bolzano, ha rivelato che il professionista, dopo aver timbrato il badge per attestare la sua presenza in ospedale, si allontanava per ore, rientrando solo per registrare l’uscita.

L’inchiesta ha preso avvio da una segnalazione dell’Azienda Sanitaria, che durante i controlli sull’orario di lavoro aveva riscontrato anomalie. Attraverso pedinamenti e appostamenti, le Fiamme Gialle hanno documentato 24 episodi di assenza ingiustificata, per un totale di 49 ore di lavoro mai effettuate.

Il medico avrebbe adottato diverse strategie per eludere gli obblighi di servizio. In alcuni casi, attestava di essersi assentato solo per una breve pausa pranzo, salvo poi presentare scontrini che dimostravano pasti ben più lunghi. In altre occasioni, soprattutto il venerdì pomeriggio, lasciava l’ospedale da un’uscita secondaria per svolgere impegni personali o tornare a casa, facendo ritorno solo per timbrare l’uscita.

Il professionista, nei cui confronti vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, è stato denunciato per falsa attestazione della presenza in servizio e truffa aggravata, avendo percepito indebitamente circa 3.000 euro di retribuzione per ore di lavoro mai svolte.