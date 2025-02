Nord Est – Maltratta i bambini a scuola: suora condannata con patteggiamento

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una suora sessantenne ha patteggiato una pena di due anni e due mesi, convertiti in lavori di pubblica utilità, per maltrattamenti nei confronti di bambini di una scuola dell’infanzia del Trentino.

I fatti, riportati dalla stampa locale, risalgono al 2023, quando la religiosa, di origine straniera, lavorava a stretto contatto con gli alunni. Le indagini della Procura di Trento erano partite in seguito alla segnalazione delle famiglie di due bambini, insospettite dai racconti dei figli sulle punizioni ricevute a scuola.

Gli inquirenti, grazie a microtelecamere e cimici installate nelle aule, hanno documentato episodi in cui i piccoli venivano schiaffeggiati, strattonati o rinchiusi in bagno al buio. Per il giudice per l’udienza preliminare, non si trattava di semplici misure correttive, ma di maltrattamenti veri e propri.

La suora, durante le indagini, era stata sottoposta a una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla struttura per l’infanzia. Ha poi chiesto il trasferimento in un’altra provincia e attualmente non lavora più a contatto con i bambini.