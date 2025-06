Nord Est – Il maltempo devasta un’ampia area

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Maltempo nel Pordenonese: grandine e bombe d’acqua devastano auto, serre e coltivazioni tra Sacile e Fontanafredda

Violenta ondata di maltempo nella serata di giovedì 26 giugno ha colpito duramente la zona occidentale del Friuli Venezia Giulia. Come previsto dalle allerte meteo, il temporale ha investito in particolare i comuni di Sacile e Fontanafredda, nel Pordenonese, dove una violenta grandinata ha provocato ingenti danni a strutture e coltivazioni.

I chicchi di grandine, a tratti grandi quanto una mano, sono caduti per diversi minuti con crescente intensità, danneggiando tetti, parabrezza di auto, serre agricole e campi coltivati. In alcune zone si sono formati veri e propri accumuli di ghiaccio al suolo, rendendo difficoltosa anche la circolazione stradale. Il traffico è andato in tilt, mentre numerose segnalazioni sono giunte ai vigili del fuoco da cittadini colpiti dall’evento.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni materiali sono estesi. Il fronte temporalesco si è rapidamente spostato verso est, raggiungendo la provincia di Udine e le aree montane dell’Alto Friuli, dove si temono ulteriori grandinate e forti raffiche di vento.

In Carnia è in corso il monitoraggio dei boschi e delle zone montane, mentre il Centro Funzionale della Protezione Civile regionale mantiene attiva l’allerta gialla per temporali forti fino alla mattinata di venerdì 27 giugno, invitando la popolazione alla massima prudenza.

Intanto, a Varmo, nel Medio Friuli, un fulmine ha colpito una palazzina in via Borgovecchio, provocando l’incendio delle travi del tetto. L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco ha evitato conseguenze più gravi: nessun ferito né evacuati, ma danni alle strutture e agli impianti elettrici.

Il maltempo arriva nel pieno di una fase climatica instabile, mentre sul resto del Nordest l’anticiclone africano continua a far salire le temperature, con picchi previsti fino a 40 gradi nei prossimi giorni.