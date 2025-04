Nord Est – Donna trovata morta in casa: sospetti sul marito che muore poco dopo in un incidente

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

Una donna di 46 anni è stata trovata morta nel suo appartamento a Udine. Sul corpo, secondo quanto accertato dagli investigatori, sono state riscontrate ferite da arma da taglio, compatibili con una morte violenta. La vittima, di origine tunisina, era stata in passato vittima di violenza domestica e nei confronti dell’ex marito era stato emesso un provvedimento di divieto di avvicinamento.

Subito dopo il ritrovamento del corpo, sono scattate le ricerche dell’uomo, anch’egli tunisino, sottoposto agli arresti domiciliari a Monfalcone (Gorizia). Proprio nella mattinata di giovedì 18 aprile aveva ottenuto un permesso di due ore. Era previsto che indossasse il braccialetto elettronico, ma non è ancora chiaro se ne fosse effettivamente dotato al momento dei fatti.

L’uomo è deceduto poco dopo in un incidente stradale avvenuto a Basiliano, in provincia di Udine, schiantandosi frontalmente contro un mezzo pesante. La polizia non esclude che si sia trattato di un gesto volontario, un possibile suicidio. A rafforzare questa ipotesi il fatto che, sulla carreggiata, non sarebbero stati rilevati segni evidenti di frenata. Tuttavia, le avverse condizioni meteorologiche e il manto stradale bagnato potrebbero aver cancellato eventuali tracce sull’asfalto.

La Polizia sta indagando per confermare l’ipotesi che l’uomo abbia prima ucciso la ex moglie e poi si sia tolto la vita lanciandosi con l’auto contro l’autocisterna. Le indagini sono in corso per ricostruire nel dettaglio la dinamica e i tempi dei due eventi.