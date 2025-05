Nord Est – Calciatore professionista denunciato per violenza sessuale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

È stato denunciato in stato di libertà un calciatore professionista, accusato di violenza sessuale nei confronti di una donna che avrebbe subito abusi in un appartamento al termine di una serata trascorsa per locali. La denuncia è scattata dopo che la vittima si è presentata all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine nella notte tra domenica 11 e lunedì 12 maggio.

Secondo quanto emerso dai primi accertamenti condotti dai Carabinieri, la donna, in evidente stato di ubriachezza, avrebbe tentato di opporsi alle attenzioni indesiderate del calciatore e di due suoi amici. La denuncia per violenza sessuale, tuttavia, al momento riguarda solo il giocatore, mentre gli altri due uomini non risultano indagati.

La donna ha raccontato di essere stata accompagnata dal calciatore in un appartamento al termine della serata, dove sarebbero avvenuti i fatti. Nonostante la sua opposizione, avrebbe subito rapporti non consensuali. Il suo racconto ha trovato riscontro sufficiente per far partire un’indagine e la conseguente denuncia, al momento ancora in fase preliminare.

Interpellata sulla vicenda, la società Udinese Calcio, a cui il giocatore potrebbe essere legato, ha dichiarato: «Ufficialmente non sappiamo nulla e faremo le verifiche del caso. Attendiamo eventuali comunicazioni».

L’inchiesta è in corso e, viste la delicatezza e la gravità delle accuse, si procede con la massima cautela. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili a ricostruire l’accaduto e a verificare le eventuali responsabilità.