Nord Est – Barca a fuoco: muore una turista tedesca, grave il compagno

Una turista, presumibilmente di nazionalità tedesca, ha perso la vita nella notte a Palazzolo dello Stella (Udine) a causa di un incendio che ha avvolto l’imbarcazione sulla quale si trovava ormeggiata lungo il fiume Stella. Il suo compagno è rimasto gravemente ustionato nel tentativo di sfuggire alle fiamme.

L’allarme è scattato intorno alle ore 3:00. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco dei distaccamenti di Latisana e Lignano, supportati dal reparto sommozzatori. Proprio i sommozzatori hanno prestato i primi soccorsi all’uomo, che si era gettato in acqua per scampare al rogo.

L’uomo, rimasto sempre cosciente nonostante le gravi ustioni riportate, è stato trasportato d’urgenza in elicottero all’ospedale di Udine, dove attualmente si trova ricoverato in gravi condizioni.

Le operazioni dei vigili del fuoco sono proseguite con il recupero del corpo senza vita della donna, rimasto intrappolato all’interno dell’imbarcazione.

Le cause del tragico incendio sono ancora in fase di accertamento. Secondo alcune indiscrezioni, gli inquirenti non escludono l’ipotesi di un cortocircuito o di un malfunzionamento dell’impianto a gas presente a bordo.

Le indagini sull’accaduto sono condotte dai Carabinieri, che stanno cercando di ricostruire la dinamica degli eventi e di chiarire l’identità delle vittime. Ulteriori accertamenti sono in corso anche in merito al coinvolgimento di alcuni cani nell’incendio e alla loro provenienza.