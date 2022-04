Nonna investita da fiammata in cucina: chiede soccorso ma nessuno si ferma, l’aiuta alla fine una 19 enne

Una fiammata anomala sul fornello per una probabile fuga di gas, getta nel panico una nonnina 82enne, che colta dal panico esce in strada a chiedere aiuto. Gli automobilisti passano veloce senza accorgersi della richiesta di aiuto, fino all’arrivo a piedi di una giovane donna, che prende in mano la situazione: entra in casa, chiude il gas, il contatore della luce e chiama i vigili del fuoco. È successo martedì pomeriggio in via Schio a Torrebelvicino. I pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza del tutto il piano cottura, mentre la 19enne ragazza scledense, rincuorava la nonna ancora tanto spaventata. I complimenti dei vigili del fuoco alla giovane donna per la competenza e il grande senso di altruismo, la quale ha risolto un problema che poteva diventare un fatto di cronaca.