Non può avvicinarsi ai genitori e non può stare a Vicenza: arrestato 37enne

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Nella serata di ieri, gli agenti della Squadra Volante della Questura di Vicenza hanno arrestato un uomo per violazione delle misure cautelari a cui era sottoposto, nell’ambito di un procedimento legato alla tutela delle vittime di reati da Codice Rosso.

Il soggetto, identificato come T.J., cittadino italiano nato nel 1988, è stato notato mentre stazionava davanti a uno stabile di Contrà Porta Padova. Alla vista della volante della Polizia di Stato, l’uomo ha tentato di allontanarsi rapidamente, ma è stato subito raggiunto e bloccato dagli agenti, che lo hanno riconosciuto.

T.J. era sottoposto alla misura dell’allontanamento dalla casa familiare, al divieto di avvicinamento ai genitori e al divieto di dimora nel Comune di Vicenza. Non riuscendo a fornire motivazioni plausibili per la sua presenza in zona, è stato condotto in Questura per ulteriori accertamenti.

Alla luce della palese violazione delle misure cautelari e in conformità con quanto previsto dalla normativa a tutela delle vittime di violenza domestica, l’uomo è stato arrestato e trattenuto in attesa dell’udienza di convalida, svoltasi nella mattinata odierna presso il Tribunale di Vicenza.

Inoltre, gli è stato notificato l’Ammonimento del Questore, ulteriore provvedimento volto a rafforzare la protezione delle persone offese.