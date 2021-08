No Green pass, su Telegram è caccia a medici e politici

E’ caccia su Telegram a medici, politici e giornalisti sostenitori del Green Pass in Italia. Nella chat ‘Basta dittatura’ si invita infatti a pubblicare numeri di telefono, messaggi e indirizzi di quanti sono favorevoli al certificato verde digitale. “Inviate numeri e indirizzi di tutti i criminali. Mandateci poi video e registrazioni audio per far divertire anche gli altri”, quanto si legge nella chat. I più colpiti sono Matteo Bassetti e Roberto Burioni, ma anche giornalisti del Fatto Quotidiano ed esponenti politici come Licia Ronzulli. “Se avete personaggi criminali da segnalare, invitate nei commenti tutti i suoi contatti, numero, indirizzo, con prova di cosa ha fatto con link”, si legge.